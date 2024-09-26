В ДНР заявили о скором приближении ВС России к Покровску

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ осталось несколько километров до Покровска

Российской армии осталось пройти несколько километров до Покровска. О скором приближении российских войск к важному логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считаные километры, потому что вот ребята наши разведчики говорят, что они уже, что называется, бродят уже рядышком с этим населенным пунктом», — заявил советник.

Он добавил, что сегодня оборона Киева в Донбассе трещит по швам.

Ранее стало известно, что украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около 2000 бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки.