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14:26, 26 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о скором приближении ВС России к Покровску

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ осталось несколько километров до Покровска

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российской армии осталось пройти несколько километров до Покровска. О скором приближении российских войск к важному логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считаные километры, потому что вот ребята наши разведчики говорят, что они уже, что называется, бродят уже рядышком с этим населенным пунктом», — заявил советник.

Он добавил, что сегодня оборона Киева в Донбассе трещит по швам.

Ранее стало известно, что украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около 2000 бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки.

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      Глеб Палехов
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