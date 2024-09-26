Российский офицер рассказал о положении ВСУ в Угледаре

Офицер Витязь: гарнизон ВСУ в Угледаре держится за счет информационного голода

Российский офицер с позывным Витязь рассказал, что обороняющие Угледар подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в информационном вакууме. Как сообщил военный РИА Новости, на это и рассчитывает украинское командование.

«ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре», — отметил он.

Витязь заявил, что в настоящий момент ведутся активные наступательные действия. Военные выявляют цели, отрабатывают артиллерией и поражают их FPV-дронами.

При этом, по его словам, у украинских войск имеются хорошо оборудованные наблюдательные посты по всему городу. «На каждом — по два-четыре человека. Им достаточно пяти-семи минут, чтобы обнаружить нашу технику. Поэтому точечно выявляем эти посты и уничтожаем», — указал российский боец.

Ранее стало известно, что украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около двух тысяч бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки.