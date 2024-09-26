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08:03, 26 сентября 2024Россия

Российский вертолет уничтожил технику ВСУ в Курской области

Экипажи вертолета Ка-52М уничтожили боевиков и технику ВСУ в Курской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российский вертолет Ка-52 ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.

В результате атаки авиационными ракетами были уничтожены техника и личный состав ВСУ. После нанесения удара вертолет выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на место вылета.

Ранее в Минобороны отчитались о сбитых за ночь в России беспилотниках. В ведомстве уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской, Курской и Брянской областях.

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      Марина Совина
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