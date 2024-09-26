В Минобороны отчитались о сбитых за ночь в России беспилотниках

Силы ПВО за ночь уничтожили 7 БПЛА в Белгородской, Курской, Брянской областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Об этом отчитались в Минобороны России, подробности появились в Telegram-канале ведомства.

В Белгородской области удалось уничтожить четыре дрона, над Курской областью было сбито одно устройство, а под Брянском обезвредили два беспилотника, разъяснили в Минобороны.

Других подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Накануне украинские дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями.

Тогда в Минобороны указали, что в обоих случаях речь шла о беспилотниках самолетного типа, которые способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. Сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало.