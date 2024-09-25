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14:20, 25 сентября 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали сразу два региона России

Минобороны: беспилотники ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Фото: Thomas Peter / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу два региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Под ударом оказались два приграничных региона — Белгородская и Курская области.

Летательные аппараты были уничтожены в промежутке с 11:20 до 12:20 мск, подчеркнули в военном ведомстве. Там также указали, что в обоих случаях речь идет о беспилотникам самолетного типа — они способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее 25 сентября дроны ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Пострадавших нет, при этом вследствие ударов повреждения получили дома местных жителей.

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      Алан Босиков
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