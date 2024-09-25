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10:23, 25 сентября 2024Россия

Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на жилые дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Софья Сандурская / POOL / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа прилет боеприпаса повредил фасад и крыльцо частного жилого дома. Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Доброполье, разрушив крышу частного дома. Возникший пожар также уничтожил надворные постройки. «В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом — повреждены кровля, окна и несущая стена», — добавил Гладков.

Помимо этого, в Вознесеновке Шебекинского городского округа удары снарядов ВСУ выбили окна, пробили кровли, посекли фасады и заборы трех частных домов. Полностью разрушены две постройки во дворах.

По данным губернатора, во всех случаях пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 25 сентября украинские беспилотники атаковали Белгородскую и Курскую области. В каждом из регионов средства противовоздушной обороны сбили по одному дрону.

ЖЗЛ
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