Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на жилые дома в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа прилет боеприпаса повредил фасад и крыльцо частного жилого дома. Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Доброполье, разрушив крышу частного дома. Возникший пожар также уничтожил надворные постройки. «В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом — повреждены кровля, окна и несущая стена», — добавил Гладков.
Помимо этого, в Вознесеновке Шебекинского городского округа удары снарядов ВСУ выбили окна, пробили кровли, посекли фасады и заборы трех частных домов. Полностью разрушены две постройки во дворах.
По данным губернатора, во всех случаях пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.
Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 25 сентября украинские беспилотники атаковали Белгородскую и Курскую области. В каждом из регионов средства противовоздушной обороны сбили по одному дрону.