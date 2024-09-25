Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на жилые дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа прилет боеприпаса повредил фасад и крыльцо частного жилого дома. Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Доброполье, разрушив крышу частного дома. Возникший пожар также уничтожил надворные постройки. «В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом — повреждены кровля, окна и несущая стена», — добавил Гладков.

Помимо этого, в Вознесеновке Шебекинского городского округа удары снарядов ВСУ выбили окна, пробили кровли, посекли фасады и заборы трех частных домов. Полностью разрушены две постройки во дворах.

По данным губернатора, во всех случаях пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 25 сентября украинские беспилотники атаковали Белгородскую и Курскую области. В каждом из регионов средства противовоздушной обороны сбили по одному дрону.