МО России: система ПВО ночью сбила два БПЛА ВСУ под Белгородом и Курском

Украина ночью атаковала два российских региона — Белгородскую и Курскую области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, над указанным и регионами сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в Минобороны.

Днем ранее сообщалось, что российские военные поразили группу операторов БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне.