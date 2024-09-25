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07:34, 25 сентября 2024Россия

Украина ночью атаковала два российских региона

МО России: система ПВО ночью сбила два БПЛА ВСУ под Белгородом и Курском

Фото: Unsplash

Украина ночью атаковала два российских региона — Белгородскую и Курскую области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, над указанным и регионами сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в Минобороны.

Днем ранее сообщалось, что российские военные поразили группу операторов БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне.

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      Марк Леонов
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