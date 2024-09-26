«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в откровенном бикини

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке спортсменка запечатлела себя в зеркало. Она предстала перед камерой в раздельном белом купальнике, состоящем из обнажающего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой и тонкими завязками на бедрах. При этом знаменитость распустила волосы и надела коричневые вьетнамки.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, который набрал более 14 тысяч лайков. «Великолепная», «Королева безупречной красоты», «Как всегда выглядишь потрясающе», «Ты невероятно прекрасна», «Богиня», — высказывались они.

Ранее американская исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная в мире ученая», также показала фото в откровенном наряде.

