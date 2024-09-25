«Самая сексуальная в мире ученая» показала откровенное декольте на фото

Американская исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная в мире ученая», показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя блогерша посетила Суринам, где вместе с коллегами нашла ленточного кораллового аспида. Девушку запечатлели рядом с данной змеей, обладающей сильно действующим ядом.

Так, Мур предстала перед камерой в облегающем бежевом топе с глубоким П-образным декольте, которое обнажало большую часть ее груди. Также исследовательница надела брюки коричневого оттенка и черные резиновые сапоги.

Ранее в сентябре «самая сексуальная в мире судья», итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала фото в откровенном бикини.