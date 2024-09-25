Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 25 сентября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире ученая» показала откровенное декольте на фото

Фото: @rosiekmoore

Американская исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная в мире ученая», показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя блогерша посетила Суринам, где вместе с коллегами нашла ленточного кораллового аспида. Девушку запечатлели рядом с данной змеей, обладающей сильно действующим ядом.

Так, Мур предстала перед камерой в облегающем бежевом топе с глубоким П-образным декольте, которое обнажало большую часть ее груди. Также исследовательница надела брюки коричневого оттенка и черные резиновые сапоги.

Ранее в сентябре «самая сексуальная в мире судья», итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала фото в откровенном бикини.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом заявил, что не видит заинтересованности Путина в диалоге по продлению ДНСВ. Какие условия выдвигает Россия?

      Российский военный заявил о сложностях положения ВСУ из-за наступления дождей

      В ВСУ сообщили о потере Песчаного на купянском направлении

      Сексолог развеяла один из самых популярных мифов о сперме

      «Самая сексуальная в мире ученая» показала откровенное декольте на фото

      Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов

      Пути снабжения ВСУ оказались под полным огневым контролем ВС России

      В России выявили два случая нового варианта коронавируса

      Подполье сообщило об ударе по городу Южный в Одесской области

      Журналистам пула Лаврова дали визу в США с ограничениями на передвижение в одном городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше