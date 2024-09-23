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01:00, 23 сентября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном бикини

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась новыми откровенными фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, показала пышную грудь в черном бикини, плавая в бассейне. При этом она надела солнцезащитные очки, оформленные стразами, и собрала волосы в высокий пучок.

Кроме того, знаменитость выложила кадры, на которых приняла откровенную позу. Она повернулась к камере спиной и встала на четвереньки.

Ранее девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант также опубликовала откровенный снимок и порадовала фанатов. Тогда секс-символ ММА запечатлела себя в зеркало и продемонстрировала подтянутое тело в крошечном раздельном купальнике.

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      Карина Черных
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