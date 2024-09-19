Секс-символ MMA поделилась снимком в крошечном купальнике

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант поделилась откровенным снимком и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото секс-символ ММА запечатлела себя в зеркало. Так, она продемонстрировала на камеру фигуру в раздельном купальнике белого цвета, состоящем из крошечного бюстгальтера с завязками и плавок с высокой посадкой. При этом видно, что на лице спортсменки присутствует макияж в стиле smoky eyes, а волосы собраны в высокий пучок.

Поклонники оценили внешний вид Ванзант в комментариях под постом. «Очень хорошо выглядишь», «Это бикини тебя не заслуживает! Сними его!», «На тебе слишком много одежды», «Ты такая красивая», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ванзант попозировала в пеньюаре и оголила ягодицы в новой фотосессии.