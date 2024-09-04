Секс-символ MMA в пеньюаре оголила ягодицы на новых фото

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант поделилась новыми откровенными фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото секс-символ ММА предстала, лежа на кровати. Спортсменка позировала в белом пеньюаре, оформленном кружевами. При этом она повернулась к камере боком и приподняла низ изделия, оголив ягодицы.

«Стараюсь не смешивать деньги с эмоциями», — подписала знаменитость пост.

В июле итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи также опубликовала новые фото. 42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, в бикини приняла откровенные позы, повернувшись к камере спиной.