«Самая сексуальная в мире судья» приняла откровенные позы на новых фото в бикини

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась новыми откровенными фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, предстала в бикини, состоявшем из черного бюстгальтера и стрингов с серебристыми вставками. При этом она повязала на талию пояс с длинными бусинами и надела босоножки на высокой подошве. Кроме того, для съемки знаменитость приняла откровенные позы, повернувшись к камере спиной.

Подписчики оценили фотосессию Романи в комментариях под постом. «Если ты хотела удивить нас этими кадрами, то у тебя это получилось», «Королева», «Отличные виды», «Шикарное тело», «Великолепная», — писали они.

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