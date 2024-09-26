Шнуров вдвое снизил цены на корпоративы на фоне развода

Shot: цена на частное выступление группы «Ленинград» снизилась в два раза

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снизил цены на частные выступления музыкального коллектива в два раза на фоне новостей о разводе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Теперь 40-минутный концерт обойдется заказчикам в 200 тысяч долларов (около 18,5 миллиона рублей). Также в райдере указано, что организаторы должны предоставить Шнурову суточные: 10 тысяч рублей в России и 250 евро (около 25 тысяч рублей) за границей.

В гримерке музыкантов запрещается курить, там должны быть мясная и сырные тарелки, банка варенья и ароматические свечи.

Ранее сообщалось, что жена лидера «Ленинграда» Ольга Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.