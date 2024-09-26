СК проверит сотрудников УФСИН после побега рецидивиста-педофила на Сахалине

СК проверяет сотрудников УФСИН после побега педофила с экспертизы на Сахалине

Начало событий в новости Рецидивист-педофил сбежал с ножницами из российской психиатрической больницы

Следственный комитет проводит проверку по халатности в отношении сотрудников УФСИН после побега педофила из психиатрической больницы на Сахалине. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Сбежавший рецидивист находился в медицинском учреждении на судебно-психиатрической экспертизе. В какой-то момент ему удалось схватить ножницы, угнать мопед и уехать в сторону села Новотроицкого Анивского района.

Сейчас беглеца разыскивает спецназ. Мужчине удалось схватить ножницы, угнать мопед и уехать в сторону села Новотроицкого Анивского района. Жителей села попросили остаться дома и не выпускать детей на улицу.

