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16:55, 26 сентября 2024Силовые структуры

СК проверит сотрудников УФСИН после побега рецидивиста-педофила на Сахалине

СК проверяет сотрудников УФСИН после побега педофила с экспертизы на Сахалине
Начало событий в новости Рецидивист-педофил сбежал с ножницами из российской психиатрической больницы

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Следственный комитет проводит проверку по халатности в отношении сотрудников УФСИН после побега педофила из психиатрической больницы на Сахалине. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Сбежавший рецидивист находился в медицинском учреждении на судебно-психиатрической экспертизе. В какой-то момент ему удалось схватить ножницы, угнать мопед и уехать в сторону села Новотроицкого Анивского района.

Сейчас беглеца разыскивает спецназ. Мужчине удалось схватить ножницы, угнать мопед и уехать в сторону села Новотроицкого Анивского района. Жителей села попросили остаться дома и не выпускать детей на улицу.

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      Олеся Мицкевич
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