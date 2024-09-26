Рецедивист-педофил сбежал с ножницами из российской психиатрической больницы

На Сахалине рецедивист-педофил сбежал с ножницами из психиатрической больницы

На Сахалине 37-летний рецедивист-педофил сбежал с ножницами из психиатрической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчину привезли в больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Однако ему удалось схватить ножницы, угнать мопед и уехать в сторону села Новотроицкого Анивского района. Теперь спецназ разыскивает беглеца. Жителей села попросили оставаться дома и не выпускать на улицу детей.

Россиянин обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Он уже был судим за изнасилование, разбой и кражу.

Ранее стало известно, что из колонии-поселения № 8 в Ростовской области сбежал осужденный за кражу.