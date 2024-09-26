Союзники Трампа сочли его сбившимся с курса

Politico: союзники Трампа считают его сбившимся с курса

Союзники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа считают, что политик сбился с курса. Об этом пишет Politico со ссылкой на десятки соратников бывшего главы государства.

Беспокойство вызвали риторика, отвлеченные комментарии и контакты с «дестабилизирующими силами» экс-президента в последние дни предвыборной кампании. Речь идет об ультраправой активистке Лоре Лумер, известной расистскими комментариями в соцсетях, и экс-менеджере кампании политика в 2016 году Кори Левандовски, утверждавшем, что возможный проигрыш Трампа в нынешних выборах будет связан с евреями.

По словам ряда сторонников, вступление в гонку Камалы Харрис дезориентировало экс-президента, в частном порядке он не раз гневно комментировал смену кандидата от демократов.

«Трамп сильнее всего, когда говорит о том, что больше всего волнует людей: об экономике, иммиграции, преступности, торговле. Когда Трамп отвлекается, это идет на пользу Харрис», — уверен сотрудник его предвыборных штабов в 2016 и 2020 годах Дэвид Урбан.

Ранее Трамп пообещал массово депортировать гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо. Во время президентских дебатов с вице-президентом Камалой Харрис политик заявил, что иммигранты едят собак и кошек.