Стилист Рогов назвал образы с нижним бельем напоказ грядущим трендом

Стилист Александр Рогов назвал необычный тренд в грядущем сезоне. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.
По его словам, модными станут образы с нижним бельем напоказ. «А применить его можно, если захочется, уже сейчас!» — подчеркнул эксперт.
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Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели кружевные лифы и корсеты поверх топов, рубашек, платьев и жакетов. «Выглядит довольно смело», — заключил специалист.
Ранее в сентябре россиянкам назвали вечно модные вещи в гардеробе. Дизайнер Тана Хомиц заявила, что классическая белая рубашка, кроссовки и пальто спокойных оттенков или в черном цвете всегда остаются популярными.