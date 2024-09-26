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09:39, 26 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал образы с нижним бельем напоказ грядущим трендом

Стилист Александр Рогов назвал образы с нижним бельем напоказ грядущим трендом

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов назвал необычный тренд в грядущем сезоне. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, модными станут образы с нижним бельем напоказ. «А применить его можно, если захочется, уже сейчас!» — подчеркнул эксперт.

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Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели кружевные лифы и корсеты поверх топов, рубашек, платьев и жакетов. «Выглядит довольно смело», — заключил специалист.

Ранее в сентябре россиянкам назвали вечно модные вещи в гардеробе. Дизайнер Тана Хомиц заявила, что классическая белая рубашка, кроссовки и пальто спокойных оттенков или в черном цвете всегда остаются популярными.

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      Екатерина Ештокина
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