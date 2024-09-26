Страх европейцев от победы Трампа на выборах в США объяснили

Дипломат Чез Фриман: в Европе боятся непредсказуемости внешней политики Трампа

Европейские союзники США опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах, поскольку его внешняя политика может быть непредсказуемой. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Европейцы, со своей стороны, хотят постоянства от США, которое сделает их будущее предсказуемым. Они боятся, что господин Трамп спишет их со счетов так же, как он списывал предприятия во время своих шести банкротств», — объяснил он опасения стран Европы.

По словам дипломата, Трамп в своей политике руководствуется не какими-либо принципами, а деловым подходом. При этом на его решения может влиять множество различных факторов, которые трудно предсказать. Вместе с тем в сравнении с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис бывший президент Трамп будет более сдержанным во внешней политике, считает Фриман.

Ранее во Франции рассказали о стремлении США переложить ответственность за украинский конфликт на Европу. По словам французского политика Флориана Филиппо, администрация Джо Байдена намерена использовать европейские страны «для грязной работы».