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12:17, 14 сентября 2024Мир

На Западе заявили о желании США использовать Европу для грязной работы на Украине

Филиппо: США хотят сделать всю грязную работу на Украине через Европу

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США хотят сделать всю грязную работу на Украине через Европу, о чем говорит готовность Вашингтона разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший «Твиттер»).

«Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России "британские и французские дальнобойные ракеты", но не американские ATACMS! Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него», — написал политик.

Филиппо подчеркнул, что Франции необходимо выйти из НАТО и прекратить любую военную помощь Киеву. К аналогичным шагам он призвал и другие страны Североатлантического блока.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что лидерам государств Запада следует перестать недооценивать слова президента России Владимира Путина на фоне возможного разрешения ВСУ наносить удары дальнобойным оружием. Он также задался вопросом, когда страны НАТО осознают, что необходимо завершать эскалацию конфликта на Украине.

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      Максим Габриелян
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