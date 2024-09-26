Суд в Польше вынес приговор белорусу и украинцу по делу о шпионаже в пользу России

PAP: в Польше осудили белоруса и украинца по делу о шпионаже в пользу России

Люблинский областной суд вынес приговор гражданину Украины и гражданину Белоруссии по делу о шпионаже на территории Польши в пользу России. Об этом заявляет агентство PAP.

Им вменяют участие в организованной группе, которая размещала камеры воль железнодорожных путей и вела наблюдение за аэропортом в Ясенках, морскими портами в Гдыне, Гданьске, вокзалом в Жешуве, механическим заводом, военной частью и другими объектами. Украинца Максима Л. приговорили к шести годам заключения и штрафу 15 тысяч злотых. Помимо прочего, его уличили в хранении каннабиса.

Белоруса Владислава П. приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы и штрафу 10 тысяч злотых. Кроме того, оба подсудимых должны внести по 5 тысяч злотых в Фонд помощи жертвам.

«Это была организованная преступная группа во главе с неустановленным мужчиной по имени Андрей, целью которой был сбор шпионской информации, что использовалась для определения того, какая помощь и в каком количестве передается в Украину», — прокомментировал решение судья.

Обвиняемые до марта 2023 года устанавливали видеорегистраторы на железнодорожных сообщениях, где осуществлялась перевозка военной и гуманитарной помощи для Украины.

«Руководя деятельностью группы, Андрей планировал пустить под откос поезд с военным транспортом на территории Польши и Украины. С этой целью он подыскивал среди участников группы и за ее пределами лиц, которые за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США взяли бы на себя выполнение этой задачи», — указано в обвинении.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам лишения свободы украинца за шпионаж в пользу Украины. Он занимался сбором и передачей информации о местах дислокации российских военнослужащих в Новопсковском районе ЛНР.