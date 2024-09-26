Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 2280 бойцов в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2280 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О росте суточных потерь украинских войск журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 750 и 670 человек личного состава соответственно.

Из ежедневной сводки оборонного ведомства следует, что еще 860 солдат ВСУ лишились во время боестолкновений с российскими военнослужащими из группировок войск «Север», «Запад», «Восток» и «Днепр».

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области. Он также добавил, что украинские подразделения, пытающиеся зайти на курское направление, несут большие потери.