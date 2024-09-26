Таксист распылил перцовый баллончик в машину с детьми и попал на видео

В Ленобласти таксист в ходе конфликта распылил баллончик в машину с детьми

В Ленинградской области во время дорожного конфликта таксист распылил перцовый баллончик в автомобиль, в котором находились дети. Инцидент попал на видео, которое публикует Piter.tv.

На кадрах видно, как мужчина выходит из машины и направляет баллончик в открытое окно другого автомобиля.

24 сентября таксист не поделил дорогу с женщиной, находившейся за рулем автомобиля, в котором на заднем сиденье были дети. Мужчина возмутился, что его машину не пропустили. От его действий пострадали двое детей 7 и 14 лет.

Таксист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что двоих россиян, поставивших на колени детей на площадке, отправили в колонию.