Поставивших на колени детей на площадке двоих россиян отправили в колонию

В Москве суд вынес приговор мужчинам за угрозы и избиение детей на площадке

Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор двум местным жителям, которые угрожали ножом пятерым детям на игровой площадке, поставили их на колени, а затем избили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подсудимого 60-летнего Александра Герасименко признали виновным по статьям 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ и 213 («Хулиганство») УК РФ и приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима. Его приятель — 38-летний Далер Бабаджанов — за хулиганство получил 3,5 года заключения.

Суд установил, что на детской площадке у дома по улице Базовской в Западном Дегунино 19 ноября 2023 года Герасименко разозлился на 10-летнего мальчика, который, как ему показалось шумно себя ведет, схватил его и, угрожая ножом, сказал: «Выбирай, какой глаз — левый или правый?» После чего он и Бабаджанов подошли к группе детей в возрасте от 9 до 12 лет и начали над ними издеваться, заставили встать на колени и наносили удары палкой.

Ранее сообщалось, что против угрожавшего педагогу россиянина возбудили уголовное дело.