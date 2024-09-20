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09:51, 20 сентября 2024Силовые структуры

Против угрожавшего педагогу россиянина возбудили уголовное дело

СК завел дело об угрозе убийством после госпитализации педагога в Челябинске

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении жителя Челябинска, после угроз которого госпитализировали одну из учительниц местной школы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Дело заведено по статьям об угрозе жизни и хулиганстве.

Ранее конфликтом отца одного из учеников и педагога заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины и предоставить соответствующий доклад.

Одновременно с этим региональное следственное управление СК начало проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, отец одного из учеников пришел в образовательное учреждение Металлургического района Челябинска и начал угрожать насилием в адрес учительницы, оскорбляя ее. После случившегося состояние здоровья женщины ухудшилось, ее госпитализировали.

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      Олеся Мицкевич
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