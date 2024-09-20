Глава СК заинтересовался конфликтом с госпитализацией педагога челябинской школы

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело на челябинца, угрожавшего учительнице

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом с последующей госпитализацией учительницы, который произошел в одной из челябинских школ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего педагогу, и предоставить соответствующий доклад.

Ранее управление СК по Челябинской области организовало проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство») УК РФ. По данным следствия, отец одного из учеников пришел в образовательное учреждение Металлургического района города и начал угрожать насилием в адрес учительницы, оскорбляя ее. После случившегося состояние здоровья женщины ухудшилось, ее госпитализировали.

Предполагаемым злоумышленником оказался 37-летний уроженец Ульяновской области. Его доставили в отдел полиции.

