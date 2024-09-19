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22:58, 19 сентября 2024Силовые структуры

Доведшего учительницу до госпитализации россиянина задержали

В Челябинске задержали мужчину, который угрожал учительнице школы

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Угрожавший учительнице школы в Челябинске мужчина был задержан. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в школе №71 в четверг. Мужчина пришел в образовательное учреждение Металлургического района города, представился отцом одного из учеников и начал угрожать насилием в адрес учительницы, оскорбляя ее. После случившегося состояние здоровья женщины ухудшилось, ее госпитализировали.

«Собранный административный материал будет направлен в районный суд для рассмотрения по существу. Ближайшую ночь мужчина проведет в отделе полиции», — заявила Волк, уточнив, что в отношении россиянина был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области сообщили, что следователи проверят отца школьника из Челябинска, после скандала с которым госпитализировали одну из учительниц.

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      Маргарита Пименова
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