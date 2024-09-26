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09:52, 26 сентября 2024Из жизни

Тигр напал на справлявшего нужду в поле мужчину

В Индии тигр покалечил мужчину, который справлял нужду в поле

Кадр: The Free Press Journal

В Индии тигр набросился на мужчину, который справлял нужду в поле у дороги в районе тигриного заповедник Пилибхит, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Free Press Journal.

Нападение произошло в понедельник, 23 сентября. Мужчина получил тяжелые травмы. Как рассказали жители соседней деревни, которые поспешили на помощь пострадавшему, он был весь в крови. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Селяне заметили рядом с местом происшествия тигра, который покалечил мужчину, и попытались окружить его. Однако дикая кошка выпрыгнула на них из кустов, распугала их ревом и убежала. На место сразу же прибыли полиция и сотрудники Департамента лесного хозяйства, которые пытаются выследить и поймать агрессивное животное.

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Местные жители сообщают, что в последние полтора года количество столкновений людей с хищниками в регионе, а особенно в районе населенного пункта Матна Джабате, значительно увеличилось. 2023 году врачи не смогли спасти семь человек, на которых напали тигры возле этого места. С начала 2024-го жертв было уже шестеро. По какой-то причине животные стали все чаще покидать территорию заповедника Пилибхит и подбираться к жилью людей.

Ранее в сентябре тигр съел пастуха в штате Махараштра. 44-летний Басантрао Дхоре из деревни Калпатри отправился на пастбище вместе со стадом и не вернулся.

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      Никита Савин
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