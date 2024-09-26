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02:04, 26 сентября 2024Из жизни

Учительница поцеловала ученика и занялась с ним сексом

В США начался суд над учительницей из штата Джорджия, которая совратила ученика

Фото: @audriwill_

В США начался суд над учительницей из штата Джорджия, которая совратила ученика. Об этом сообщает телеканал WALB.

Адриана Кобб-Уильямс попала под следствие в декабре 2023 года. Тогда ее заподозрили в двух эпизодах сексуального насилия над подростком. Было установлено, что в первом случае женщина «сознательно поцеловала ученика», а во втором — занялась с ним сексом.

При этом уточняется, что Кобб-Уильямс знала, что ее действия нарушают закон штата. «Мы обязаны защищать право на неприкосновенность и учителей, и учеников. То, как общество оберегает пожилых людей, инвалидов и детей, — определяет его суть», — заявил окружной прокурор Грег Эдвардс.

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Он добавил, что женщину могут приговорить к десяти годам тюремного заключения, если ее вина будет доказана в суде.

Ранее сообщалось, что в США продолжаются разбирательства по делу учительницы из штата Невада, которая совратила ученика в Лас-Вегасе. Выяснилось, что женщина водила его на свидания в торговый центр и казино.

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      Никита Савин
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