Учительница совратила ученика и отвела его на свидание в казино

В США учительница совратила ученика и устроила с ним свидание в казино

В США продолжаются разбирательства по делу учительницы из штата Невада, которая совратила ученика в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.

20-летняя Джерусалем Гарсия из школы Eldorado High School уже призналась, что состояла в романтических отношениях с подростком и хотела заняться с ним сексом, однако «воздерживалась от этого из-за его возраста». Школьник рассказал, что от 12 до 15 раз был с учительницей на свиданиях «в уединенных местах», во время которых они якобы только целовались или занимались петтингом.

Теперь выяснилось, что Гарсия устроила первое свидание со школьником в торговом центре в июне. Через некоторое время она отвела его в казино Sam's Town Casino. Следствие установило, что там учительница сняла номер, где «лежала с учеником на кровати и обнимала его». В полиции также заявили, что подросток «хватал Гарсию за ягодицы». Кроме того, в переписке они признавались друг другу в любви и клялись, что «всегда будут вместе».

При этом полиция отмечает, что никаких подтверждений полового акта между женщиной и школьником найти пока не удалось. Женщину обвинили в сексуальном контакте или попытке контакта с несовершеннолетним. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 30 сентября.

Ранее в Австралии начался суд над учительницей из города Канберра, которая совратила 15-летнего подростка. По версии прокуратуры, преступления женщина совершила в период с ноября 2020 по октябрь 2021 года, когда пострадавшему еще не исполнилось 16 лет.

