Учительница совратила ученика и устроила с ним 15 сексуальных свиданий

KLAS-TV: в США учительница совратила школьника и устроила с ним 15 свиданий

В США стали известны подробности о действиях учительницы из штата Невада, которая совратила ученика и устроила с ним 15 свиданий. Об этом сообщает KLAS-TV.

20-летнюю Джерусалем Гарсию из школы Eldorado High School, расположенной в Лас-Вегасе, арестовали в пятницу, 23 августа. Заявление на нее поступило в тот же день. Как выяснилось, в полицию обратилась бывшая возлюбленная пострадавшего. О романе юноши с педагогом она узнала от одного из его родственников, который учится в той же школе.

Гарсия на допросе призналась, что состояла в романтических отношениях с подростком и хотела заняться с ним сексом, однако «воздерживалась от этого из-за его возраста». Школьник рассказал, что 12-15 раз был с учительницей на свиданиях «в уединенных местах», во время которых они якобы только целовались или занимались петтингом.

При этом полиция выяснила, что во время допроса Гарсия переписывалась с юношей в социальной сети. Оказалось, что они «обсуждали происходящее и сверяли свои истории».

Женщину обвинили в сексуальном контакте или попытке контакта с несовершеннолетним. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница попала под суд за секс с подростком. При этом 33-летняя женщина обвинила школьника в изнасиловании.