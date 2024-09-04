Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 4 сентября 2024Из жизни

Учительница совратила ученика и устроила с ним 15 сексуальных свиданий

KLAS-TV: в США учительница совратила школьника и устроила с ним 15 свиданий

Фото: Steve Marcus / Reuters

В США стали известны подробности о действиях учительницы из штата Невада, которая совратила ученика и устроила с ним 15 свиданий. Об этом сообщает KLAS-TV.

20-летнюю Джерусалем Гарсию из школы Eldorado High School, расположенной в Лас-Вегасе, арестовали в пятницу, 23 августа. Заявление на нее поступило в тот же день. Как выяснилось, в полицию обратилась бывшая возлюбленная пострадавшего. О романе юноши с педагогом она узнала от одного из его родственников, который учится в той же школе.

Гарсия на допросе призналась, что состояла в романтических отношениях с подростком и хотела заняться с ним сексом, однако «воздерживалась от этого из-за его возраста». Школьник рассказал, что 12-15 раз был с учительницей на свиданиях «в уединенных местах», во время которых они якобы только целовались или занимались петтингом.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

При этом полиция выяснила, что во время допроса Гарсия переписывалась с юношей в социальной сети. Оказалось, что они «обсуждали происходящее и сверяли свои истории».

Женщину обвинили в сексуальном контакте или попытке контакта с несовершеннолетним. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница попала под суд за секс с подростком. При этом 33-летняя женщина обвинила школьника в изнасиловании.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ

      Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

      Джиджи Хадид оголила грудь во время фотосессии для модного журнала

      В Раде анонсировали большую перезагрузку правительства Украины уже на этой неделе

      В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

      Умер отец Павла Буре

      Названо число убитых и раненых украинских военных при ударе по Полтаве

      Учительница совратила ученика и устроила с ним 15 сексуальных свиданий

      Экипаж корвета «Гремящий» провел учение по ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше