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18:06, 26 сентября 2024Силовые структуры

Ульяновского замглавы агентства по регулированию тарифов арестовали за хищения

Ульяновский замглавы агентства по регулированию цен арестован за хищение 580 млн

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заместителя главы агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области арестовали по делу о хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Чиновник был задержан на рабочем месте. Он проходит в качестве фигуранта по делу о хищении 580 миллионов рублей у компании «Россети Волга».

Уточняется, что дело было возбуждено по материалам МВД и ФСБ.

Ранее суд в Москве заключил под стражу руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области Руслана Багмута. Мужчину подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере двух миллионов рублей.

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