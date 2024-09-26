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16:16, 26 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила об аресте руководителя следственного отдела Таганрога

ФСБ: глава отдела СК по Таганрогу Багмут арестован по коррупционному делу
Начало событий в новости ФСБ назвала сумму взятки по делу руководителя следственного отдела Таганрога

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Суд в Москве арестовал руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области Руслана Багмута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.

Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере двух миллионов рублей.

По версии следствия, в марте 2023 года Багмут получил в качестве посредника взятку для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов в регионе. За денежные средства предприниматель, выступающий в роли взяткодателя, надеялся получить покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.

О задержании главы отдела СК по Таганрогу по коррупционному делу стало известно в среду, 25 сентября.

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      Олеся Мицкевич
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