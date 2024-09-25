Задержан руководитель следственного отдела в российском городе

В Таганроге Ростовской области задержан руководитель следственного отдела Багмут

Задержан руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области Руслан Багмут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В связи с чем именно задержали главу следственного отдела, не уточняется. По данным местных СМИ, это может быть связано с делом о взятке на два миллиона рублей.

Ранее силовики задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с расследованием уголовного дела. Экс-чиновник был задержан в Луганске и доставлен в Москву.

Подробности дела не раскрываются.

