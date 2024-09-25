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14:38, 25 сентября 2024Силовые структуры

Задержан руководитель следственного отдела в российском городе

В Таганроге Ростовской области задержан руководитель следственного отдела Багмут

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Задержан руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области Руслан Багмут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В связи с чем именно задержали главу следственного отдела, не уточняется. По данным местных СМИ, это может быть связано с делом о взятке на два миллиона рублей.

Ранее силовики задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с расследованием уголовного дела. Экс-чиновник был задержан в Луганске и доставлен в Москву.

Подробности дела не раскрываются.

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      Олеся Мицкевич
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