Задержан руководитель следственного отдела в российском городе

Задержан руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области Руслан Багмут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В связи с чем именно задержали главу следственного отдела, не уточняется. По данным местных СМИ, это может быть связано с делом о взятке на два миллиона рублей.
Ранее силовики задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с расследованием уголовного дела. Экс-чиновник был задержан в Луганске и доставлен в Москву.
Подробности дела не раскрываются.