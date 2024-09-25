ФСБ назвала сумму взятки по делу руководителя следственного отдела Таганрога

ФСБ: глава отдела СК по Таганрогу Багмут посредничал при даче 2 млн руб. взятки

Сотрудники ФСБ подозревают задержанного руководителя следственного отдела СК по Таганрогу Руслана Багмута в посредничестве при передаче взятки в размере 2 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, в конце марта 2023 года Багмут в качестве посредника получил от предпринимателя деньги для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области. За вознаграждение взяткодатель рассчитывал получить покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.

Ранее 25 сентября сообщалось о задержании Багмута и возбуждении в отношении него уголовного дела о коррупции.