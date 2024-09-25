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17:06, 25 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ назвала сумму взятки по делу руководителя следственного отдела Таганрога

ФСБ: глава отдела СК по Таганрогу Багмут посредничал при даче 2 млн руб. взятки
Начало событий в новости Задержан руководитель следственного отдела в российском городе

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ подозревают задержанного руководителя следственного отдела СК по Таганрогу Руслана Багмута в посредничестве при передаче взятки в размере 2 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, в конце марта 2023 года Багмут в качестве посредника получил от предпринимателя деньги для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области. За вознаграждение взяткодатель рассчитывал получить покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.

Ранее 25 сентября сообщалось о задержании Багмута и возбуждении в отношении него уголовного дела о коррупции.

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      Артем Соколов
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