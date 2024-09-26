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19:12, 26 сентября 2024Силовые структуры

Уволенного главу комитета по труду российского города задержали с женой за аферы

СК подозревает экс-главу комитета по труду Петербурга и его жену в мошенничестве

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший председатель комитета по труду и занятости населения правительства Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко и его жена задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело. В служебном кабинете на улице Галерной и по месту проживания супругов проведены обыски. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Чернейко с женой похитил выделенные из бюджета 300 тысяч рублей на проведение ярмарки вакансий «Труд и занятость». Денежные средства были переведены на счета подконтрольных супругам организаций.

Чиновник был уволен с должности главы комитета по труду 25 сентября.

Ранее 26 сентября сообщалось, что заместителя главы агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области арестовали по делу о хищении.

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      Любовь Ширижик
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