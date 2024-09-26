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13:25, 26 сентября 2024Экономика

В БРИКС заговорили о создании одного общего ведомства

ФНС: в БРИКС может появиться постоянно действующий общий налоговый орган

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главы налоговых администраций государств, входящих в БРИКС, согласились с тем, что организации нужен постоянно действующий общий налоговый орган. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Перспективу образования постоянно действующего секретариата налоговых администраций стран БРИКС обсудят в 2025 году в рамках председательства Бразилии в этом альянсе.

Как отметил глава Службы доходов Индии Санджай Малхотра, его страна всегда поддерживала идею формирования данного органа, который нужен для налаживания практической работы объединения. Кроме того, представители налоговых ведомств стран БРИКС подписали рамочное соглашение по учреждению форума налоговых служб государств альянса.

Сегодня доля национальных валют в структуре расчетов РФ с государствами БРИКС достигла 65 процентов. При этом доля американского доллара в расчетах объединения снизилась до 29 процентов.

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