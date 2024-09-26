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16:40, 26 сентября 2024Силовые структуры

В ДНР силовики изъяли оружие и боеприпасы в ходе операции «Анаконда»

ФСБ, МВД и Росгвардия изъяли оружие и боеприпасы в ДНР

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ФСБ, МВД и Росгвардия изъяли оружие и боеприпасы в Донецкой народной республике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, силовики провели оперативно-профилактическую операцию «Анаконда», направленную на выявление и задержание правонарушителей. Они досматривали машины на наличие запрещенных предметов и веществ, осуществляли проверку документов.

Всего правоохранители проверили более 7000 автомобилей и 5000 граждан. Ими были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, включая ручные гранаты.

Ранее в Курской области росгвардейцы сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга».

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      Екатерина Кашурникова
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