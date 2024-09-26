Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:45, 26 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы сбили украинский беспилотник «Баба-Яга» в Курской области

В Курской области росгвардейцы сбили украинский БПЛА «Баба-Яга»

Кадр: Росгвардия

В Курской области росгвардейцы сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецподразделения в одном из районов области сбили прицельным огнем из стрелкового оружия украинский ударный гексакоптер. Его заметили ночью над лесом.

Отмечается, что за все время выполнения служебно-боевых задач в Курской области в рамках контртеррористической операции спецназ Росгвардии сбил и подавил уже около 40 БПЛА ВСУ, в том числе самодельного типа и FPV-дроны.

Ранее спецназ Росгвардии обнаружил крупный схрон с оружием натовского производства в Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

      На Украине разрешили конфисковать активы Усманова

      «Головой о стену бьется». В семье отравившихся пельменями детей рассказали о страхах и трагедии отца

      Рухнули акции всемирно известного производителя видеоигр

      В центре Москвы начали сносить популярный торговый центр ради ЖК

      Ушедшую из дома в приступе лунатизма девочку нашли в лесу

      Потери Украины от прекращения транзита российского газа оценили

      Путин рассказал о теряющем позиции в мировой экономике Западе

      Саудовская Аравия задумалась об отказе от поддержки высоких цен на нефть

      Власти Великобритании призвали население готовиться к войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше