Росгвардейцы сбили украинский беспилотник «Баба-Яга» в Курской области

В Курской области росгвардейцы сбили украинский БПЛА «Баба-Яга»

В Курской области росгвардейцы сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецподразделения в одном из районов области сбили прицельным огнем из стрелкового оружия украинский ударный гексакоптер. Его заметили ночью над лесом.

Отмечается, что за все время выполнения служебно-боевых задач в Курской области в рамках контртеррористической операции спецназ Росгвардии сбил и подавил уже около 40 БПЛА ВСУ, в том числе самодельного типа и FPV-дроны.

Ранее спецназ Росгвардии обнаружил крупный схрон с оружием натовского производства в Херсонской области.