Росгвардия обнаружила схрон с оружием натовского производства в Херсонской области

В Херсонской области росгвардейцы нашли тайник с оружием стран НАТО

Спецназ Росгвардии обнаружил крупный схрон с оружием натовского производства в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайник был найден в лесном массиве около одного из населенных пунктов региона. Внутри находилось вооружение и боеприпасы, в том числе произведенные в странах НАТО.

Всего в арсенале обнаружили несколько десятков минометных и противопехотных мин, гранаты Ф-1, стартовые заряды к противотанковым гранатометам, ручные противотанковые гранатометы и более четырех тысяч патронов различного калибра. Все изъятое было транспортировано в безопасное место и уничтожено саперами Росгвардии.

Ранее росгвардейцы ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Черниговской области.