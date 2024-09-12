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15:59, 12 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Росгвардейцы ликвидировали склад с боеприпасов ВСУ под Черниговом

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Росгвардейцы ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Склад с боеприпасами был обнаружен спецназоацами Росгвардии во время воздушной разведки. Силовики выполняли задачи в приграничных районах Брянской области и засекли в одном из населенных пунктов Черниговской области передвижение боевиков ВСУ, а в расположенном рядом лесу нашли склад. После этого операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли прицельный удар с помощью FPV-дронов. Затем средства объективного контроля зафиксировали масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили замаскированный инженерный боеприпас с миной-сюрпризом в Луганской народной республике (ЛНР).

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      Анна Габай
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