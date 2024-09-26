В Европе туристы забили мужчину бутылкой водки и попали на видео

Полиция Чехии: в Праге группа туристов забила британца бутылкой водки

Группа туристов забила мужчину из Великобритании бутылкой водки во время драки в Праге. Инцидент попал на видео, которое публикует полиция Чехии.

31-летний отец троих детей Дэвид Ричардс приехал в Европу на мальчишник друга. Вечером 21 сентября он отдыхал в центре города и по неизвестной причине повздорил с другой группой туристов. В ходе конфликта один из мужчин ударил Ричардса по голове бутылкой водки, от чего тот рухнул на землю.

Британца госпитализировали, однако спасти его не удалось. Полиция начала расследование и смогла арестовать нападавшего всего через несколько часов: за туристом проследили до отеля, где он остановился, и поймали прямо там.

В отношении 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Если его признают виновным, ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Ранее на испанском острове Майорка туристы подрались из-за шума в отеле. В ходе потасовки они ударили полицейского, который приехал их задержать.