Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:50, 26 сентября 2024Путешествия

В Европе туристы забили мужчину бутылкой водки и попали на видео

Полиция Чехии: в Праге группа туристов забила британца бутылкой водки

Группа туристов забила мужчину из Великобритании бутылкой водки во время драки в Праге. Инцидент попал на видео, которое публикует полиция Чехии.

31-летний отец троих детей Дэвид Ричардс приехал в Европу на мальчишник друга. Вечером 21 сентября он отдыхал в центре города и по неизвестной причине повздорил с другой группой туристов. В ходе конфликта один из мужчин ударил Ричардса по голове бутылкой водки, от чего тот рухнул на землю.

Британца госпитализировали, однако спасти его не удалось. Полиция начала расследование и смогла арестовать нападавшего всего через несколько часов: за туристом проследили до отеля, где он остановился, и поймали прямо там.

В отношении 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Если его признают виновным, ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Ранее на испанском острове Майорка туристы подрались из-за шума в отеле. В ходе потасовки они ударили полицейского, который приехал их задержать.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Россиянам назвали пять признаков надвигающегося инфаркта

      Начало поисков пропавшего под Архангельском вертолета с депутатом спустя сутки объяснили

      Лавров рассказал о глубоком доверии между лидерами России и Северной Кореи

      В России высказались об эффекте для Запада от изменения Путиным ядерной доктрины

      Лавров назвал неадекватной и разрушительной резолюцию МАГАТЭ по КНДР

      Генсек ООН призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

      В Европе туристы забили мужчину бутылкой водки и попали на видео

      На Украине захотели открыть военные лицеи в каждой области

      Американский регулятор прокомментировал обвинения SpaceX

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше