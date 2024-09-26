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21:58, 26 сентября 2024Мир

В Германии озвучили настроения немцев относительно конфликта на Украине

Депутат бундестага Дагделен: большинство немцев хотят переговоров по Украине

Фото: Pixabay

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X озвучила настроения немцев относительно конфликта на Украине. По ее словам, большинство ее сограждан хотят переговоров.

«Подавляющее большинство в Германии хотят завершение конфликта путем переговоров вместо новых вооружений Киева», — написала парламентарий.

Депутат добавила, что относительное большинство немцев выступают против размещения на территории их страны американских ракет. «Дипломатия — вместо эскалации», — призвала она.

Ранее Дагделен заявила, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, который он собирается предложить американскому лидеру Джо Байдену, в действительности представляет собой план начала мировой войны.

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      Марина Совина
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