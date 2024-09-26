Вагенкнехт призвала потребовать от Киева возмещение ущерба за «Северные потоки»

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Киев. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

«Если Украина несет ответственность за теракт против немецкого энергоснабжения, то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба», — сказала политик. Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» добавила, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».

Ранее издание Spiegel сообщило, что взрывы на «Северных потоках» организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины. Диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины. По данным издания, их главой и координатором был бывший агент секретной службы Роман Червинский.