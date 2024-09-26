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23:43, 26 сентября 2024Мир

В Германии призвали восстановить «Северные потоки»

Лидер партии АдГ Крупалла призвал восстановить и обезопасить «Северные потоки»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» необходимо восстановить и обезопасить. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, газопроводы взорвали враги энергетического суверенитета Германии. По его словам, это событие «перерезало артерию немецкой промышленности». «Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных», — подчеркнул депутат.

Ранее издание Spiegel сообщило, что взрывы на «Северных потоках» организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины. Диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины. По данным издания, их главой и координатором был бывший агент секретной службы Роман Червинский.

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      Марина Совина
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