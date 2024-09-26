В Иране предложили связать энергосети арабских стран с российскими

Министр энергетики Ирана Алиабади предложил связать арабские энергосети с РФ

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать энергосети арабских стран с Россией. Об этом он заявил на встрече министров энергетики стран БРИКС, его слова приводит ТАСС.

Алиабади предложил использовать Иран в качестве посредника в подключении арабских энергосетей с российскими. Такую инициативу он объяснил уникальным географическим и экономическим положением своей страны.

Уточняется, что речь идет о Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По мнению министра, это позволит снизить инвестиции в производственный сектор.

Ранее главы налоговых администраций государств, входящих в БРИКС, согласились с тем, что организации нужен постоянно действующий общий налоговый орган.