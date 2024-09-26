В Ивано-Франковске сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Ивано-Франковской ОВА Онищук сообщила о повреждении инфраструктуры

В Ивано-Франковске в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук.

«Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения», — говорится в публикации.

Она отметила, что на месте удара также возник пожар. Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций в стране. По его словам, энергосистема страны разрушена на 80 процентов.