Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на Украине

Зеленский: на Украине уничтожены все тепловые электростанции

На территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидростанции. Такое заявление сделал президент республики Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

«Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80 процентов энергосистемой. С такими масштабами разрушений что это будет за жизнь?» — заявил Зеленский.

Помимо этого, он добавил, что многие люди на Украине останутся без света зимой.

Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам российского президента Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева, в частности на Крымский мост.

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов заявил, что удары по энергетике нарушают энергоснабжение и позволяют во многом парализовать Вооруженные силы Украины (ВСУ), сократить возможности обеспечения и производства.