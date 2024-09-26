Депутат Рады Дубинский: визит Зеленского в США похож на фиаско

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США похожа на фиаско. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, причиной являются нереалистичные запросы Киева. «Зеленский везет в Штаты то, что им не подходит, на что нет настроения и сил», — отметил политик.

Он высказал мнение, что украинские власти понимают, что их предложения не интересуют американское руководство, но рассчитывают, что они их поддержат из-за страха за свой международный престиж. «Однако, Вашингтон — не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчетов», — подчеркнул Дубинский.

Ранее депутат указал на хамство Зеленского во время его визита в США. Он предупредил, что подобное поведение главы государства может привести к сокращению поддержки Киева.