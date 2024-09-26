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16:22, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве стали ожидать ухудшения дел вне зависимости от результатов выборов в США

Time: в Киеве считают, что выборы главы США не повлияют на конфликт с Россией

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Ряд украинских чиновников считают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от результатов президентских выборов в США. Об этом сообщает журнал Time.

Издание отмечает, что ряд должностных лиц из окружения президента Украины Владимира Зеленского пытаются умерить ожидания относительно возможных итогов его визита в США. По мнению одного их источников, победа кандидата в президенты от демпартии Камалы Харрис приведет к продолжению политики нынешнего лидера страны Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс допустил отказ Украины от территориальных притязаний. По его словам, для четкого определения потенциальных способов урегулирования конфликта требуются переговоры.

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      Илья Таксюр
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