В Киеве стали ожидать ухудшения дел вне зависимости от результатов выборов в США

Time: в Киеве считают, что выборы главы США не повлияют на конфликт с Россией

Ряд украинских чиновников считают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от результатов президентских выборов в США. Об этом сообщает журнал Time.

Издание отмечает, что ряд должностных лиц из окружения президента Украины Владимира Зеленского пытаются умерить ожидания относительно возможных итогов его визита в США. По мнению одного их источников, победа кандидата в президенты от демпартии Камалы Харрис приведет к продолжению политики нынешнего лидера страны Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс допустил отказ Украины от территориальных притязаний. По его словам, для четкого определения потенциальных способов урегулирования конфликта требуются переговоры.